Bordeaux-Lione (calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre la 34esima e quintultima giornata di campionato nella Ligue 1 francese. Gli ospiti, terzi in classifica e in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, si presentano a questa sfida con ben 21 punti in più rispetto ai padroni di casa, quattordicesimi ma ormai già a un passo dalla salvezza.