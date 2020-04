Canal+ chiude il contratto con la Ligue 1 per la stagione 2019/20. Dopo la decisione di bloccare definitivamente i campionati, riporta L'Equipe, il presidente dell'emittente Maxime Saada ha inviato una lettera al direttore generale esecutivo della Lega Didier Quillot per comunicare la conclusione del contratto di trasmissione per Ligue 1 e Ligue 2. Pochi giorni fa, Canal+ aveva firmato con la LFP un addendum al suo contratto, con il quale si era impegnato a pagare 37 milioni di euro (già versati) per le partite giocate e trasmesse prima della crisi coronavirus, ma in virtù del quale non avrebbe effettuato alcun pagamento aggiuntivo senza la ripresa dei campionati. In tutto, Canal+ e BeIN Sports, l'altra emittente di Ligue 1 e Ligue 2, avrebbero dovuto pagare altri 243 milioni di euro entro la fine della stagione.