Momenti di grande panico al Vélodrome di Marsiglia: al 5' della sfida tra l'OM e il Bordeaux, infatti, Samuel Kalu, attacccante dei padroni di casa, si è accasciato al suolo mentre era in barriera. Immediata la richiesta d'aiuto da parte di compagni e avversari, che si sono stretti in cerchio attorno al calciatore. Al momento dell'ingresso dei sanitari, Kalu aveva già ripreso conoscenza: pochi minuti dopo, tuttavia, ha lasciato il campo di gioco per accertamenti.