Dopo la Premier, è il turno della Ligue 1. Pubblicato il calendario del campionato francese 2019/2020, al via il prossimo 10 agosto subito con un big-match, Monaco-Lione. Il Paris Saint-Germain campione in carica esordirà al Parco dei Principi col Nimes, debutto casalingo per Villas-Boas sulla panchina del Marsiglia, al Velodrome contro il Reims.



Primo scontro diretto per il PSG alla sesta giornata (22 settembre) col Lione, con ritorno fissato al 9 febbraio a Parigi. La squadra di Tuchel, all'11esima giornata (27 ottobre), se la vedrà invece contro il Marsiglia (ritorno il 22 marzo), mentre due turni dopo sarà il Lione a sfidare l'OM. A fine novembre il primo round fra PSG e Monaco nel Principato, mentre alla settima giornata è in programma il derby della Costa Azzurra fra Monaco e Nizza. Altro derby molto sentito è quello del Rodano fra Lione e Saint-Etienne: 6 ottobre e 1 marzo le date.



Questo il programma della prima giornata (10 agosto): Brest-Tolosa; Montpellier-Rennes; Lille-Nantes; Angers-Bordeaux; Strasburgo-Metz; Monaco-Lione; Dijon-St. Etienne; Nizza-Amiens, Paris SG-Nimes; Marsiglia-Reims.