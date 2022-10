Il Lione non riesce a scrollarsi di dosso il momento no. Nell’anticipo del venerdì della decima giornata di Ligue 1, gli uomini di Bosz pareggiano 1-1 con il Tolosa e rimandano ancora l’appuntamento con il ritorno alla vittoria. Eppure le cose si erano messe bene fin dall’inizio. I padroni di casa infatti erano andati in vantaggio al 2’ con Tete. Nella seconda frazione arriva invece il pari di Ratao. Il Lione resta così lontano dalle zone alte della classifica con soli 14 punti in 10 partite. La Champions League è distante già 8 punti e la panchina dell’olandese continuerà a scricchiolare.