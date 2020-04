Attraverso una lettera anticipata da lesviolets.com, il Tolosa ha scritto alla FFF e alla Lega francese, lamentandosi per la retrocessione: "Non potremo difendere sul campo, in maniera leale, la possibilità di rimanere in Ligue 1 fino all'ultimo giorno. Ne siamo dispiaciuti, vorrei sottolineare la mia posizione: qualsiasi decisione di retrocessione basata sulla classifica alla 27° o 28° giornata sarebbe ingiusta e infondata nella legge. Qualsiasi decisione unilaterale di retrocessione costituirebbe una sanzione non previsa dalla normativa".