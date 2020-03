In Francia il contagio da coronavirus si sta espandendo e i singoli club hanno avanzato proposte per la conclusione della Ligue 1. Ce n’è una in particolare che avrebbe creato dissenso. Come riporta Tuttosport, il presidente del Lione Jean-Michel Aulas, (avversario di Champions League della Juventus), avrebbe avanzato due proposte: la prima, non assegnare il titolo senza dare soluzione al problema delle qualificazioni europee e delle retrocessioni. La seconda, quella di tenere conto della classifica degli ultimi tre, cinque, anni per comporre la graduatoria di questa stagione. In questa maniera, l’OL si posizionerebbe seconda anziché settima, sua attuale posizione. Ipotesi che non è stata affatto gradita dal presidente del Marsiglia, che si trova al secondo gradino della classifica.