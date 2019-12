Dieci partite su dieci alle 20.45: è un sabato sera ricchissimo in Ligue 1, con tutte le squadre in campo per la diciannovesima giornata. Il Paris Saint-Germain capolista è di scena in casa contro l'Amiens quartultimo in classifica. Il Marsiglia secondo ospita il Nimes, mentre il Lilla va nel Principato per sfidare il Monaco.



Sfida Champions tra Rennes e Bordeaux, con i padroni di casa quarti a +4 sugli ospiti. Quinto posto per il Nantes, che riceve l'Angers, mentre il Lione va sul campo del Reims, che lo precede di due punti in classifica. Chiudono il programma Dijon-Metz, Montpellier-Brest, Nizza-Tolosa e Strasburgo-Saint Etienne.