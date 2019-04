Dijon-Amiens (calcio d'inizio alle ore 19) è l'anticipo che apre la 32esima giornata di campionato nella Ligue 1 francese. I padroni di casa si presentano a questa sfida per la salvezza da terzultimi in classifica con 7 punti in meno rispetto agli ospiti, in quartultima posizione.

Con gli stessi punti dell'Amiens, oltre al Monaco c'è pure il Nantes, che alle ore 20.45 riceve il Lione terzo in classifica.