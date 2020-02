Prosegue il 22esimo turno di Ligue 1, aperto ieri dall'anticipo tra Rennes e Nantes, con altri sei match in questo sabato. Si parte alle 17.30 con il PSG capolista, che al Parco dei Principi ospita un Montpellier intenzionato a strappare punti per difendere il quarto posto.



Alle 20 le altre partite: due scontri diretti per l'Europa, lo Strasburgo ospita il Lille mentre l'Angers se la vede con il Reims. Il Monaco vuole rialzarsi dopo due ko consecutivi in casa del Nimes. Duello infine a fondo classifica tra l'Amiens (terzultimo) e il Tolosa (ultimo).



Chiudono il turno domenica Nizza-Lione (15), Metz-St. Etienne (17) e Bordeaux-Marsiglia (21).