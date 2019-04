Si conclude oggi la 32esima giornata della Ligue 1, con quattro partite in programma. Si parte alle 15 con Rennes-Nizza e Montpellier-Tolosa, per poi proseguire alle 17 con Sain Etienne-Bordeaux. Infine, in serata, si chiude con Lille-Paris Saint Germain: ai parigini basta un punto per laurearsi aritmeticamente campioni di Francia per l'ottava volta.