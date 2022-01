Dopo il successo del PSG di sabato sera torna in campo la Ligue 1, con il grosso delle partite del 22esimo turno.Si parte alle ore 13 con la sfida tra il Rennes e il Bordeaux.A seguire, con fischio d’inizio alle ore 15, quattro partite, tra cui spicca Monaco-Clermont Foot. Poi Strasburgo-Montpellier, Reims-Metz e Lorient-Angers.Nel pomeriggio, alle 17.05, in campo il, che sfida in trasferta il Troyes.Infine, in serata, fischio d’inizio alle ore 20.45, la super sfida tra ile ilcampione in carica.