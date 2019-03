Dopo l'anticipo di ieri e in attesa delle gare di domani, continua oggi alle 20 con quattro partite la 29esima giornata di Ligue 1: il Saint Etienne, reduce da due ko di fila che l'hanno fatto precipitare a meno quattro dalla zona Europa, è ospite sul campo del disastrato Caen penultimo, a secco di vittorie da dieci giornate e a meno sette dalla salvezza. Sfida disperata quella tra Guingamp e Dijon: i padroni di casa sono ultimi a meno otto dalla salvezza mentre gli ospiti sono terzultimi, non vincono da otto partite e a si trovano a meno sei dalla salvezza, dopo il ko casalingo contro il PSG nel recupero infrasettimanale. Quella tra Angers e Amiens è la sfida tra due squadre relativamente tranquille così come il derby tra Nimes e Strasburgo, che però non vincono rispettivamente da due e sei gare.