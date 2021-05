Nellilcade a. Dopo un ottimo primo tempo i verts la sbloccano al 43' con. La seconda frazione è un monologo dell'OM, che sbatte più volte sulper ialtri quattro incontri: ilva aper provare a riaprire il discorso salvezza, locerca punti tranquillità con ilcosì come ilin casa del, l'ospita ililè in trasferta ae cerca il controsorpasso al Lione per il terzo posto.In serata,, tocca al: freschi del rinnovo di Neymar, i parigini sono ospiti dele provano a rispondere al Lille per restare in scia alla capolista.