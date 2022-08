Tutti dietro al Psg. La Ligue 1 affronta una domenica impegnativa: sono ben 7 le gare previste oggi, con due sfide a risaltare sulle altre. Uno dei classici francesi sarà di scena questa sera al Parco dei Principi: Psg-Monaco. La squadra di Galtier è partita col botto e punta a chiudere la stagione imbattuta, o almeno ci proverà. Quella del Principato invece non sta brillando e vuole svoltare con un colpaccio esterno. I prossimi rivali della Juve in Champions però vogliono riprendersi la vetta, soffiata solo per una sera dal sorprendente Lens.



Nel pomeriggio, alle 15, l'altra grande sfida con il Marsiglia di Tudor e Sanchez che visita il Nizza di Favre. Con un nuovo attaccante nel serbatoio, Pépé arrivato in prestito dall'Arsenal, i rossoneri vogliono ripartire dopo un inizio balbettante. L'OM invece vuole restare la più seria inseguitrice del Psg.



In campo anche l'ottimo Lione visto finora. Sfida al Reims fuoricasa che scatta alle 17. A completare il quadro anche Brest-Montpellier, Lorient-Clermont e Troyes-Angers. Si parte però già alle 13 con Nantes-Tolosa.