Due sfide in programma oggi per la 17esima giornata di Ligue 1. Alle 15, termina in parità la gara tra lo Strasburgo e il Caen. I padroni di casa passano due volte il vantaggio con Martinez e Mothiba, ma vengono rimontati in entrambi da Fajr e Khaoui. Per lo Strasburgo si tratta del secondo pari di fila, mentre il Caen sale a quota 14. Alle 17 il Lille, seconda forza del campionato, proverà a mantenere il secondo posto nel match contro il Reims. Rinviata la sfida tra St. Etienne e Marsiglia.