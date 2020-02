Prosegue il 23esimo turno di Ligue 1, dopo i tre anticipi del martedì (Lille-Rennes, Monaco-Angers e Nantes-PSG) tocca alle altre.



Alle 19 sei incontri: Montpellier, Lione e Reims vogliono tenere il passo del Lille e affrontano rispettivamente Metz, Amiens e Nizza. Lo Strasburgo va in casa del Tolosa ultimo in classifica, scontro diretto per la salvezza tra Nimes e Digione, sfida da metà classifica tra Brest e Bordeaux.



Alle 21 il posticipo: il Marsiglia vuole consolidare il secondo posto alle spalle del PSG ed è impegnato sul campo del St. Etienne.