Prosegue il 13esimo turno di Ligue 1. Alle 15, il Bordeaux ospita il Caen mentre alle 17 il Marsiglia prova a rialzarsi dopo 4 sconfitte di fila tra campionato ed Europa League nella sfida contro il Dijon. In campo anche Rennes e Nantes, entrambe a metà classifica a quota 15. La giornata si chiude con il match tra il Monaco di Henry, invischiato nella lotta per non retrocedere (l'ultima vittoria risale all'11 agosto, alla prima di campionato), e il PSG di Tuchel, reduce dal pari in Champions League a Napoli e saldamente in testa al campionato a punteggio pieno con 36 punti.