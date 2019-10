Dopo l'anticipo di ieri, che ha visto l'Amiens superare per 3-1 il Marsiglia, torna in campo oggi la Ligue 1, con la gran parte delle partite che compongono la nona giornata.



Si parte alle 17.30 con il PSG capolista, che ospita l'Angers al Parco dei Principi: c'è Icardi, non Cavani. Alle 20 spiccano Montpellier-Monaco, Nantes-Nizza, Tolosa-Bordeaux, Brest-Metz e Dijon-Strasburgo





.