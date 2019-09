Prosegue la settima giornata di Ligue 1, aperta dal pareggio del Marsiglia e dalla prima vittoria del Monaco.



Sette partite in programma alle 19, con l'Angers secondo in classifica impegnato sul campo del Tolosa. Trasferta anche per il Rennes a Nantes, mentre il Lille ospita lo Strasburgo. Lontani dalle mura di casa anche il Bordeaux, che affronta l'Amiens, e il Lione: reduce dal ko interno con il PSG, l'OL prova a rialzarsi a Brest. Sfida a metà classifica tra Montpellier e Nimes, chiude il programma delle 19 St. Etienne-Metz.



Alle 21, poi, è il turno del PSG: senza Cavani, Mbappé e Icardi, i parigini giocano al Parco dei Principi contro il Reims.