Dopo la vittoria del Psg, prosegue la 22esima giornata di Ligue 1. Sette partite in programma quest'oggi. Si parte con Clermont-Monaco alle 13. Alle 15 in campo i prossimi avversari della Juve in Europa League, il Nantes affronta fuori casa l'Ajaccio.



In contemporanea anche Lorient-Angers, Auxerre-Reims e Strasburgo-Montpellier. A seguire in campo il Lens che dopo lo stop con il Nizza cerca il riscatto e il momentaneo secondo posto fuori casa contro il Brest.



Nizza che ospita alle 20:45 il Marsiglia; la squadra di Tudor proverà ad accorciare in classifica sul Psg, adesso lontano 8 punti.