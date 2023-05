Terzultima giornata di Ligue 1 che potrebbe regalare altri verdetti, compreso quello sul vincitore: se il Psg batterà l'Auxerre nella gara serale e prima il Lens non vincerà a Lorient, per i parigini sarà 11esimo titolo della loro storia. Ma non solo: alle 13 il Rennes cerca di rimanere in corsa per i posti europei in casa dell'Ajaccio già retrocesso, mentre alle 15 ci sono altre quattro sfide: Brest-Clermont, Nizza-Tolosa, Reims-Angers e Troyes-Strasburgo. Angers e Troyes sono già in Ligue 2, il quarto ed ultimo posto all'inferno lo dovranno evitare Brest, Strasburgo, Auxerre e Nantes, che ha già giocato e perso ieri.