Dopo la frenata del Psg che ieri non è andato oltre lo 0-0, la decima giornata di Ligue 1 continua oggi con altre sette partite. Ad aprire la domenica di calcio francese è la sfida tra il Montpellier e un Monaco che arriva da quattro vittorie consecutive in campionato. Altre quattro partite in programma alle 15, riflettori accesi su Lorient che se dovesse conquistare i tre punti in casa del Brest - penultimo - scavalcherebbe il Marsiglia salendo al secondo posto a -1 dal Psg. Alle 17.05 Rennes-Nantes, il posticipo di stasera è tra Lille e Lens che chiudono questo turno di Ligue 1.