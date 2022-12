Dieci giorni dopo la finale mondiale, gli occhi dei bookmaker tornano su Kylian Mbappé, protagonista con la Francia nonostante la sconfitta e di nuovo in primo piano per il ritorno in campo con il Paris Saint Germain. Rientrato da poco in gruppo, il talento francese sarà a disposizione per la sfida di domani contro lo Strasburgo, nella quale potrebbe entrare in campo a partita in corso. Un rientro morbido contro un avversario abbordabile, per il quale è in pole position per il ritorno al gol: la sua rete è a 1,65, prima scelta dei bookmaker davanti a Neymar - pure in gruppo dopo l'uscita di scena ai quarti in Qatar - che spicca in tabellone a 1,95; tra i "reduci" mondiali spazio anche a Hakimi, il cui sigillo è a 5 volte la posta. Più in generale, gli analisti blindano la vittoria della capolista Psg contro la squadra penultima in classifica: al Parco dei Principi l'«1» si gioca a 1,20, contro il 6,85 del pareggio e l'11,25 dello Strasburgo.