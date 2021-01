Dopo la vittoria di ieri del Lione contro il Bordeaux,: alle 17 scendono in campo Montpellier e Lens, alle 21 il Marsiglia di Villas-Boas sfida il Rennes.- Quella del pomeriggio è una gara tra due squadre a metà classifica. Il Montpellier non è in un gran momento, anzi: un solo punto nelle ultime cinque partite,contro il Lens. Peggior difesa casalinga con 23 gol subiti, davanti si affida alla qualità dell'ex Juventus Under 23. Gli ospiti arrivano dal ko contro il Nizza nell'ultima giornata, ma fuori casa non perde dal giorno dell'Epifania con una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite. In mezzo al campo occhi puntati su Seko, ex Udinese.- Sfida con vista sull'Europa quella della sera, con il Marsiglia a -4 dal Rennes quinto a 36 punti. La squadra di Villas-Boas vuole conquistare i tre punti per diminuire il distacco dalla zona europea e mettere fine al periodo negativo di tre ko nelle ultime tre partite di campionato, quattro su quattro considerando anche la sconfitta in Supercoppa col Psg. L'allenatore portoghese punta sulle giocate disulla trequarti e sulle cavalcate dell'ex Fiorentina, preso dall'OM in questa sessione di mercato. Di fronte si ritroverà un Rennes ambizioso che punta alla qualificazione alla prossima Champions League. Nell'ultima giornata di Ligue 1 un piccolo passo falso contro il Lille (0-1) arrivato dopo sette risultati utili di fila., vicino al ritorno al Genoa, ma in mezzo al campo riflettori accesi sul gioiellino classe 2002, che piace anche a Juventus e Real Madrid.