Il Lione per rilanciare le proprie ambizioni europee, l’Auxerre per agganciarsi al treno salvezza – distante ora 4 punti -. Ad aprire la 24ª giornata di Ligue 1 ci penseranno proprio Auxerre e Lione, di scena allo Stade Abbé-Deschamps. La formazione di casa, dopo l’occasione mancata nell’ultimo turno – pareggio per 1-1 contro l’Angers, diretta concorrente nella zona retrocessione – è chiamata a ritrovare il successo, un successo che manca da ben 10 turni – 3 pareggi e 7 sconfitte -. Ma la via della vittoria passa dal ritorno al gol per il club della Borgogna, gol che nelle ultime tre sfide casalinghe non è mai arrivato. Auxerre che sarà quindi pronto ad accorciare le distanze con il 17° posto ma che di fronte avrà un Lione in splendida forma, reduce da quattro partite consecutive senza alcuna battuta d’arresto – 3 vittorie ed un pareggio -. Gli uomini di Laurent Blanc, ex di giornata, hanno quindi una ed una sola missione per continuare a coltivare il sogno europeo: portare a casa i 3 punti.