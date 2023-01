Dopo le gare di ieri e la prima sconfitta del Psg con il Lens, la 17a giornata di Ligue 1 si conclude oggi con altre quattro partite: alle 15 è in programma Strasburgo-Troyes, scontro diretto per la salvezza; alle 17 il Lille ospiterà il Reims e alle 19 il Marsiglia di Igor Tudor, terzo in classifica, giocherà in casa del Montpellier. Chiude la giornata la sfida tra il Rennes agganciato alla zona europea e il Nizza che arriva da due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite.