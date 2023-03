Prosegue la 28ª giornata di Ligue 1, aperta dal pareggio tra Lione e Nantes, con due incontri in questo sabato, importanti per la lotta europea. Si parte alle 17 con il Lille che, sul campo del Tolosa, cerca tre punti per il momentaneo sorpasso al Rennes quinto in classifica.



Alle 21 tocca alla favola Lens: la squadra di Haise ospita l'Angers ultimo in classifica, in caso di successo scavalcherebbe temporaneamente il Marsiglia al secondo posto.