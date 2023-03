Due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite per l'Auxerre, che prima aveva vissuto la serie di sconfitte più lunga della sua storia del club in Ligue 1; di fronte, nella gara di questo pomeriggio, c'è il Rennes quinto ma non in ottima forma con due sconfitte nelle ultime due di campionato. Bourigeaud ha segnato il primo gol della sfida in 10 delle 11 partite in cui è riuscito ad esultare, è lui l'uomo da tenere d'occhio.



In serata è il turno del Psg che deve rialzarsi dopo l'eliminazione in Champions League ad opera del Bayern Monaco: il Brest 15esimo sembra la squadra giusta per ritrovare confidenza con la vittoria.