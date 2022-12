Dopo una trattativa lunga, complicata e che pareva essere a un binario morto, il Lione passa di mano. Lo storico e vulcanico Jean-Michel Aulas ha venduto la sua creatura a Eagle Football, la società controllata dal magnate americano John Textor.



Eagle Football ha subito portato un aumento di capitale all'OL e detiene ora il 77.49% delle azioni del club. Textor ha commentato così: "Oggi è un nuovo inizio per l'Olympique Lione. Dopo 4 mesi di trattative, siamo orgogliosi di aver raggiunto questo accordo eccezionale. Si tratta di una pietra miliare nella storia del calcio europeo e internazionale, grazie a Eagle Football e alla nostra esperienza decennale in club come Crystal Palace, Botafogo e RWD Molenbeek".