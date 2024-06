ANP/AFP via Getty Images

La gioventù alla ribalta.è iniziato da appena tre giorni, ma la competizione europea per nazionali si interseca già cone con quello che sarà il futuro delle più fulgide promesse che partecipano alla competizione,del Vecchio Continente. Transfermarkt.it ha stilatospicca chiaramente il duo dei sogni composto da Jude, e Florian, è presente un sogno di mercato per il Milan, ormai tramontato, ma non c'è Joshua, altro conclamato pallino dei rossoneri, che vale meno di 50 milioni di euro.

Nella gallery di seguito la TOP 11 dei giovani più preziosi a Euro 2024: