Lille, Fonseca attacca arbitri e Var: 'È incredibile!' E mostra gli screen sullo smartphone...

Quand Paulo Fonseca montre aux journalistes en pleine conférence de presse la ligne du hors-jeu sur le but toulousain. pic.twitter.com/Bahhpj4Gps — RMC Sport (@RMCsport) February 25, 2024

Ogni mondo è paese. Come in, anche in. Sono all'ordine del giorno anche inle proteste contro ile l'operato dei fischietti. L'ultimo a far presente le proprie rimostranze è l'exPaulo. L'allenatore del, dopo aver perso in casa del, si è presentato furioso in conferenza stampa, con al seguitoA Fonseca non è andato giù il terzo gol segnato dai rivali e dain particolare. L'allenatore ha mostrato il frame esatto dell'azione, evidenziando con delle linee tracciate,"Il terzo gol è. Ho qui l'immagine del fuorigioco. È difficile spiegarmi il terzo gol perché bisogna guardare la linea.Ci sono tante situazioni con gli arbitri in questo momento. Lo dico ancora una volta, penso che abbiano cambiato la partita contro il Tolosa". ", ha detto.