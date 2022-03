Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Lille non se la passa bene per quello che riguarda le finanze e, per questo, in estate subirà un netto ridimensionamento con tanti big che saranno ceduti. Fra questi ci sono gli obiettivi di Milan e Juve, Sven Botman e Renato Sanches, che potrebbero partire a prezzo di saldo.