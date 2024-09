Lille-Real Madrid: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Partita: Lille-Real Madrid

Data: mercoledì 2 ottobre

Orario: 21.00

Canale tv: Sky Sport Calcio, Sky Sport 253

Streaming: Sky Go, NOW

I campioni in carica del, dopo un esordio positivo contro lo Stoccarda, vanno in casa delnella seconda giornata di Champions League: niente confronto tra i due terminali offensivi, David che viene da una tripletta in Ligue 1 e Mbappé che invece è ai box per infortunio. Les Dogues devono riscattare la brutta sconfitta per 2-0 patita in casa dello Sporting di Lisbona, ma l'avversario non è certo dei più abbordabili.LA PARTITA IN TVDOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - La gara tra Lille e Real Madrid sarà visibile in abbonamento: in diretta tv su Sky (canali di riferimento Sky Sport Calcio e Sky Sport 253) e in streaming usufruendo del servizio di Sky Go e NOW.

- Sky ha affidato la telecronaca di Lille-Real Madrid ad Andrea Marinozzi, con Antonio Nucera su Diretta Gol.: Chevalier; Mandi, Diakite, Ribeiro, Meunier; Andre Gomes, Bakker, Zhegrova; David, Sahraoui.: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Camavinga, Tchouameni, Valverde; Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr.