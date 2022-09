Ha dato spettacolo e vinto 8 medaglie agli Europei. Poi però l'attenzione mediatica su Linda Cerruti, campionessa del nuoto sincronizzato, si è concentrata più sulle sue foto che sulle sue imprese sportive. E soprattutto su uno scatto: quello in cui, in una posa tipica della sua disciplina, ha voluto mostrare il frutto del suo lavoro, quelle medaglie conquistate con tanta fatica.



Come risultato però ha ottenuto molti, troppi commenti da lei definiti sessisti. Per questo motivo con un altro post ha voluto rimarcare la sua situazione. In un'intervista a "La Gazzetta dello Sport", ha detto: "Non voglio dare importanza a persone che non la meritano ma non potevo far finta di niente per me stessa prima di tutto, e perché mi ritengo un esempio per le ragazzine che ci seguono e che magari vogliono imitarci. Queste cose non possono e non devono essere considerate normali anche se succedono a tante. Per questo motivo la Federazione ha già iniziato l’iter legale per perseguire queste persone e tutelare anche la mia immagine". Ecco le sue foto.