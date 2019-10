Punta sui giovani l'Arsenal - e non è una novità - per tornare a far sognare i tifosi dell'Emirates. Il nome nuovo è quello di Pau Torres, difensore centrale classe '97 del Villarreal. Stando a quanto riportato dal Sun, sarebbe stato proprio l'ex Gunner Santi Cazorla a raccomandare il 22enne spagnolo a Unai Emery. Oltre all'Arsenal anche Chelsea e Manchester City hanno chiesto informazioni per Torres.