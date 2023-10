Promossi, ma con rimpianto.esce dalla seconda giornata dei gironi di Youth League con unche non solo rappresentava alla vigilia la favorita per la vittoria del gruppo, ma anche una delle candidate più serie alla vittoria dell'intera competizione. E al Konami Youth Development Centre di Milano tutto questo, in una gara bella da vedere, ricca di occasioni da entrambi i lati e che,(palla recuperata, contropiede e rasoterra letale),per il gol subito soltanto nei minuti finali con il tiro di Rego deviato da Stante che non ha lasciato scampo a Calligaris.Ciò che emerge chiaramente da questo confronto è che,nella sua costruzione. I tanti cambi rispetto alla passata annata hanno lasciato dei vuoti e, in particolare, quello dell'addio di Pio Esposito (oggi in prestito allo Spezia) necessita tempo per essere colmato dalla crescita potenziale di altri ragazzi come Spinacce o Sarr (tra l'altro assente perché "prelevato" da Inzaghi dopo il ko di Arnautovic).anche grazie a un centrocampo Di Maggio-Stankovic-Berenbruch che per caratteristiche ricorda molto quello Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan.Una squadra che soprattutto in Europa (in campionato è prima a pari punti con il Milan), sostanzialmente,E il due pareggi subiti in rimonta contro Real Sociedad all'esordio (3-3 subito al 90esimo a San Sebastian) e oggi contro il Benfica (1-1 subito all'82esimo), in cui sono parecchi i rimpianti per le occasioni da gol create e sprecate (oggi due di Kamate quasi clamorose), ne sono la riprova.in un girone che non ha e non avrà una squadra schiacciasassi. Il sogno per questa Primavera è già diverso rispetto a un anno fa. Il lavoro di Chivu inizia a crescere e dare i suoi frutti.