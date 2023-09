Così al 54’ ha messo in campo Aslllani per l’ammonito Calhanoglu, Mkhitaryan per il misterioso Klassen e Lautaro Martinez per l’inconsistente Sanchez.Il francese si è allargato e poi ha messo in mezzo un pallone sul quale Lautaro, con uno scavetto, ha beffato Ochoa. Vero che la Salernitana ha trovato il pareggio (66’) con Legowski (annullato dal Var per fuorigioco), ma vero anche che il Lautaro di ieri sera non l’avrebbe fermato nessuno. Infatti, in estrema sintesi, ha raddoppiato a tredici minuti dalla fine (assist di Barella, palla recuperata da Dumfries), triplicato (85’) con un rigore procurato da Thuram (fallo di Lovato) e messo il quarto sigillo (89’) su ispirazione di Carlos Augusto.in testa alla classifica e si avvicina al meglio allo scontro di martedì sera, a San Siro, con il Benfica. TuttaviaCome dicono gli allenatori, ci vuole equilibrio anche nell’esprimere giudizi., non a caso qualcuno l’aveva visto stanco anche con il Sassuolo e, per me opportunamente, Inzaghi l’ha messo in panca con la Salernitana.Ma con due attaccanti soli, il rischio è quello di pedalare in bici su una strada disseminata di chiodi. Altro discorso per il centrocampo. Opportuno far tirare il fiato a Mkhitaryan, ma l’assenza di Frattesi si è fatta drammaticamente sentire. Klassen va abituato ai ritmi dell’Inter e, soprattutto, deve fare meno errori tecnici. Quando è uscito lui ed è entrato Mkhitaryan l’Inter ha dettato legge e chiuso la gara in modo trionfale.Per me è stato frenato dall’ammonizione e dal pressing molto aggressivo dei campani. Se torna sui suoi livelli, la gara con il Benfica è tutt’altro che proibitiva.(l’1-2 con il Sassuolo), ma la guida (Simone) è ferma e la squadra è ottima.