L'Inter ha capito che può guadagnare di più dalla maglia: basta Paramount+, ipotesi betting per il nuovo sponsor

Pasquale Guarro

Potrebbero esserci importanti novità in merito alla maglia dell’Inter della prossima stagione e ovviamente il riferimento è tutto al main sponsor che campeggia fiero sui colori nerazzurri. Quel che è certo è che il rapporto con Paramount+ si interromperà al termine della stagione attuale e che a partire dal prossimo campionato un nuovo partner si leggerà al club di viale della Liberazione.



Di Qatar Airways abbiamo parlato a lungo, la compagnia di bandiera è già partner dei nerazzurri e ambisce a divenire main sponsor con un’offerta da circa 20 milioni a stagione. Le parti ne hanno parlato è una delegazione nerazzurra si è anche recata in Qatar, ma l’accelerata non c’è mai stata, anzi… l’Inter ha preso tempo, generando anche un po’ di fastidio nei vertici di Qatar Airways.



Il motivo dell’attendismo nerazzurro è da ricercare nell’inserimento di un nuovo eventuale partner interessato. In poche parole l’Inter ha capito di poter guadagnare di più rispetto ai 20 milioni proposti da Qatar Airways e potrebbe farlo legandosi al mondo del betting, ovviamente in attesa che il decreto dignità allenti la morsa che al momento limita in qualche misura queste sponsorizzazioni. Leo Vegas è già sponsor dei nerazzurri sulle maglie di allenamento, da tempo circolava la notizia che potesse trasformarsi in Main Sponsor ma ci sarebbe anche un altro gruppo interessato, quello di Betsson. Uno escluderebbe l’altro. L’Inter avanza verso il nuovo sponsor, con Qatar ancora in attesa e nuovi orizzonti che si aprono.