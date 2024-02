Fabbian, tutto sulla recompra dell'Inter: tempistiche e prezzo

Nella vittoria del Bologna col Sassuolo c'è anche la firma di. Nella prima parte di stagione in rossoblù ha totalizzato 15 partite tra campionato e Coppa Italia, entrando spesso a gara in corso ma nelle ultime due partite è sempre partito dall'inizio. Quello col Sassuolo è il terzo gol in campionato dopo le reti al Cagliari e al Torino, in mezzo c'è anche un centro con l'Under 21 contro San Marino nelle gare di qualificazione al prossimo Europeo.- Fabbian è arrivato al Bologna in estate dall'Inter per cinque milioni di euro, con: se i nerazzurri dovessero decidere di riportarlo a Milano, basterà versare quella cifra al Bologna che non potrà opporsi alla cessione. Nella scorsa stagione Fabbian ha fatto molto bene in prestito alla Reggina di Pippo Inzaghi in Serie B, in estate lo voleva anche il Frosinone ma il giocatore è stato al centro di un intrigo di mercato.- Fabbian infatti. Era tutto fatto, anche le visite mediche. Si aspettava solo l'ultimo ok, che non è mai più arrivato. A far saltare l'affare è stato il dietrofront del padre di Samardzic, il signor Mladen, che avrebbe voluto rinegoziare ingaggio e commissioni dopo aver dato l'ok alla chiusura della trattativa. Così l'Inter ha trovato un'altra soluzione per Fabbian, quel Bologna di Thiago Motta che lavora con i giovani e ora sta lanciando anche il gioiellino classe 2003.