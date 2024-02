Lecce-Inter: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Lecce e Inter la 26esima giornata di Serie A. Allo stadio Via del Mare, i salentini vogliono distanziarsi dalla zona calda della graduatoria, ma avranno contro un avversario ostico come i nerazzurri, desiderosi di continuare il loro 2024 perfetto, condito di soli successi.



LE ULTIME - Nei salentini è recuperato Banda, che punta a una maglia da titolare nel tridente con Krstovic (ballottaggio aperto con Piccoli) e Almqvist. Può tornare allora in mediana Oudin con Ramadani e Kaba. Squalificati Pongracic e Dorgu, in difesa spazio a Blin al centro e a Gallo sulla sinistra. In porta Falcone.



Nei nerazzurri KO Thuram, che martedì in Champions League ha lamentato una elongazione dell'adduttore lungo della coscia destra e verrà rimpiazzato da Sanchez (preferito ad Arnautovic) in attacco al Via del Mare. Mister Inzaghi valuta delle rotazioni: sulla destra Dumfries può vincere il duello con Darmian, a sinistra dovrebbe partire invece dall'inizio Dimarco. Regista sarà Calhanoglu con ai lati Mkhitaryan e Frattesi, che può dare respiro a Barella. Dietro chiamato agli straordinari De Vrij con ai lati Bisseck e Carlos Augusto, infatti non verrà rischiato l'acciaccato Acerbi. In porta è a rischio la presenza di Sommer, condizionato da un leggero stato influenzale e in preallarme resta Audero.



LE PROBABILI FORMAZIONI -



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.



INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Arnautovic.



DOVE VEDERLA - Lecce-Inter si giocherà domenica 25 febbraio 2024 alle 18. Sarà in diretta e in esclusiva su DAZN.