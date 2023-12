Successo contro l'Udinese e ritorno in vetta in Serie A con controsorpasso alla Juve già archiviati, l'Inter ora pensa alla Champions. Martedì sera infatti avrà luogo uno snodo fondamentale della stagione nerazzurra: alle 20.45 a San Siro serviranno solo i tre punti contro la Real Sociedad di Imanol Alguacil, per conquistare la vetta del Gruppo D, che significa ottavi nettamente più agevoli contro una seconda piuttosto che contro una corazzata europea.



LA SITUAZIONE - Niente riposo per gli uomini di Simone Inzaghi: giornata di lavoro ad Appiano Gentile, con tutta la squadra presente eccezion fatta per Benjamin Pavard. Scarico per i giocatori scesi ieri in campo, mentre allenamento sul campo per il resto della squadra, eccezion fatta per Dumfries e De Vrij, indisponibili per i rispettivi problemi muscolari. Proprio l'ex Bayern Monaco invece potrebbe tornare a disposizione già per la trasferta in casa della Lazio, anche se la volontà dell'Inter è quella di non rischiare nulla.