AFP via Getty Images

L'Inter rifà l'attacco: in 4 sul mercato

Redazione CM

18 minuti fa

1

Ottantanove gol in trentotto partite. Il bottino di reti fatte nella scorsa Serie A dall'Inter potrebbe spingere a credere che i nerazzurri cambino poco e niente davanti. Invece così non sarà. Delle 4 punte che Simone Inzaghi ha guidato nella scorsa annata infatti solo due hanno il posto assicurato nella prossima rosa, ossia i titolari Lautaro Martinez e Marcus Thuram.



PER L'ANNO PROSSIMO - A loro si aggiungerà Mehdi Taremi, in arrivo a parametro zero dal Porto, ma il mercato davanti potrebbe non concludersi con l'iraniano. Servirà, ovviamente, che qualcun altro degli attaccanti nerazzurri lasciasse il club e sono in tanti, in effetti, ad avere le valigie pronte. Analizziamo, caso per caso, quali tra le punte dell'Inter potranno cambiare maglia nel prossimo mercato.