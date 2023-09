Alexis Sanchez ha dato forfait con il Cile per la gara contro l’Uruguay. A mettere ai box il giocatore dell'Inter sarebbe stata una sospetta anemia. Ora a fare chiarezza è lo stesso club nerazzurro che, come scrive la Gazzetta dello Sport, era già al corrente della situazione del giocatore appena arrivato dopo lo svincolo dal Marsiglia.



ACCORGIMENTI - Nei giorni scorsi club e giocatore avevano concordato una dieta specifica per permettergli di tornare presto in campo. L'Inter, anzi, avrebbe preferito che il cileno restasse a Milano per gli accertamenti del caso ma, anche in nazionale, il giocatore si sta sottoponendo a uno specifico trattamento per risolvere il basso livello di globuli rossi e la mancanza di ferro riscontrati nel sangue.