L’Inter vede già lo scudetto: i bookie scommettono sulla giornata in cui i nerazzurri saranno campioni

Il percorso netto nel 2024, i nove punti di vantaggio – con una gara in meno – sulla Juventus seconda in classifica, certificano secondo i bookie la vittoria dello scudetto per l’Inter, ormai senza rivali in quota. Un cammino trionfale, che secondo i betting analyst può vedere la vittoria del tricolore ben prima della fine del campionato: si gioca infatti a 2,25 un successo tra 34esima e 35 giornata, in vantaggio sul titolo alla 33esima, il turno del derby contro il Milan, offerto a 2,75. Sale a 4,50 un successo ancora anticipato, tra la giornata numero 31 e 32, mentre è molto remoto un finale in volata, con la vittoria del titolo nell’ultima gara di Serie A fissata a 25 volte la posta.