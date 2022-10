Houssem Aouar è stato al centro del mercato estivo. Il centrocampista del Lione interessava a tante squadre, Roma inclusa. Ora è lui a fare chiarezza su quanto sia successo in un'intervista a "A Bola". "Si è trattata di una sessione molto stressante per me. Mi ero accordato con Benfica, Betis e Nottingham, nonostante fossero 3 progetti totalmente diversi tra loro. Ma non sono stato io a rifiutarli, è stato il Lione che non ha accettato nessuna delle 3 offerte".