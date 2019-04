Jean-Michel Aulas apre alla Juventus per Tanguy Ndombelé. Il presidente del Lione ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "A parità di offerte vorrei darlo ad Andrea Agnelli. Mi piacerebbe vederlo in maglia bianconera con Pjanic, un giocatore che abbiamo lanciato e al quale sono ancora legatissimo. Non parlo di prezzo, ma ci sono anche PSG, Manchester City e United. Quest'anno Ndombelé è stato più decisivo e secondo me è più completo di Pogba, che ha un po' pagato la stagione dopo il Mondiale".



Aulas parla anche della caccia a un nuovo allenatore: "Mourinho mi piace molto, però deve essere contento anche lui. Al momento penso che non abbiamo più del 10 per cento di chances di arrivare allo Special One".