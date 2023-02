La pneumopatia, malattia che ha colpito l'ex giocatore della Nazionale francese e oggi allenatore dell'Olympique Lione Laurent Blanc, è un'infezione acuta del polmone legata a un microbo, una sorta di "piccola" polmonite. Il club transalpino ha diffuso una nota sulle sue condizioni:



"L'allenatore del Lione sta riposando e vede le sue condizioni migliorare ogni giorno,. Tutti i giocatori, lo staff e l'Olympique Lyonnais hanno un pensiero per il loro allenatore e sperano di rivederlo molto presto in panchina". Il comando della squadra rimane a data da destinarsi a Franck Passi, finché Blanc non sarà completamente ristabilito.