Occasione Aouar. Lo stop alla Ligue 1 fa tornare d'attualità il nome del giovane talento francese del Lione sul mercato per la Juventus. Come si legge sul Corriere dello Sport, i dirigenti juventini lavorano su di lui da tempo. Il presidente Aulas non potrà più partire dai 70 milioni di euro che chiedeva prima della pandemia: ora siamo attorno ai 50 milioni, ma la base d'asta potrebbe ancora ridursi. La concorrenza è nutrita: Manchester City e PSG si sono già mosse, l'ultima minaccia all'orizzonte arriva dal Liverpool.