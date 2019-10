Rudi Garcia, allenatore del Lione, parla in conferenza stampa: "Arrivo in uno dei migliori club di Francia, che spesso è protagonista anche in Champions League. Il mio obiettivo personale è quello di convincere il presidente Aulas a tenermi in questo club il più a lungo possibile. Adesso però la cosa più importante è vincere sabato contro il Dijon perché questa è una squadra che deve puntare alla qualificazione alla prossima Champions League. La squadra? Ci sono molti talenti offensivi e per questo voglio che la squadra imponga sempre il suo gioco".